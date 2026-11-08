 إصابة 3 أطفال إثر هجوم كلب بقرية شبرا سندي في الدقهلية - بوابة الشروق
الأحد 8 نوفمبر 2026 8:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 أطفال إثر هجوم كلب بقرية شبرا سندي في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 8:38 م

شهدت قرية شبرا سندي التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، واقعة عقر كلب لعدد من الأطفال؛ أسفرت عن إصابة 3 أطفال بإصابات متفرقة، دون وقوع وفيات.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا بالواقعة، وتبين إصابة كل من: "السعيد قنديل السعيد محمد، 10 سنوات، بخدوش في اليد اليسرى، ورشا عطوه نجاح محمد عوض، 4 سنوات، بسحجات في الوجه، ومحمد طلبه محمد طلبه، 11 سنة، بسحجات أسفل الظهر".

وجرى نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى المقاطعة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تسفر الواقعة عن أي وفيات.

وتأتي الواقعة لتجدد مطالب الأهالي بتكثيف حملات مواجهة الكلاب الضالة، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال.

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