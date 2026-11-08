ضبط طالب اعتدى على آخر بالضرب بسبب أولوية استقلال سيارة أجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته وتهديده بإلحاق الأذى به بمحافظة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، تلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا من شقيق القائم على النشر، وهو طالب ومقيم بدائرة المركز، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، اتهم خلاله أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته.

وأضافت أن الفحص كشف أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بين الطرفين حول أولوية استقلال إحدى سيارات الأجرة بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه طالب ومقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلاف ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.