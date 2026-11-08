الداخلية تكشف ملابسات فيديو وضع سائق نقل وضع كشافا خلفيا بسيارته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بتثبيت كشاف بالجزء الخلفي من السيارة أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، بما يعيق رؤية قائدي السيارات ويعرض حياتهم للخطر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، ويحمل رخصة قيادة سارية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، حال سيره بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، وذلك لتفادي المخالفات المرورية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.