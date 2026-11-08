جيفريز يتوقع تأييدا قويا للغاية من الديمقراطيين لعزل وزير الدفاع الأمريكي

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي الحالي، حكيم جيفريز، إنه يتوقع أن يحظى مسعى النائب الجمهوري توماس ماسي لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بتأييد قوي للغاية من الديمقراطيين في المجلس.

وقال جيفريز، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة مجلس النواب في يناير المقبل، خلال مقابلة على شبكة "إيه بي سي" إنه سيؤيد قرار العزل الذي يعتزم ماسي، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، دفع المجلس لطرحه للتصويت فور عودة الكونجرس إلى الانعقاد هذا الأسبوع، مؤكدا أنه سيكون من أشد مؤيديه.

وأضاف جيفريز في تصريحات حادة تجاه هيجسيث، أن "من يُسمى وزير الدفاع أساء استخدام سلطاته، وقوض أمننا القومي، ودبر الحرب المتهورة والمكلفة التي اختارت الولايات المتحدة شنها في إيران، وأدت إلى قفزة كبيرة في الأسعار أثقلت كاهل الأمريكيين، وجعلت البلاد أقل أمنا"، وتابع: "لا بد أن يرحل بيت هيجسيث".

وأوضح النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك أن كتلة حزبه ستناقش مسعى العزل خلال الأيام المقبلة، معربا عن اعتقاده بأن "هذا القرار سيحظى بتأييد قوي للغاية".

وفيما يتعلق بموقفه من مسألة إمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذ جيفريز موقفا علنيا أكثر حذرا بكثير، إذ قال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأسبوع الماضي، إنه لم يناقش هذا الأمر مع أعضاء كتلته.

كما وصف اختيار ترامب ستيفن ميلر لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بأنه "اختيار فظيع"، متوقعا ألا تكون هناك أي فرصة أمام الديمقراطيين للعمل مع ميلر.

وقال جيفريز: "نحن ملتزمون بالتصدي بحزم للتطرف الذي قد يحاولون مواصلة فرضه على الشعب الأمريكي. ولدينا حاجز واق في مجلس النواب وآخر في مجلس الشيوخ، بفضل الشعب الأمريكي".