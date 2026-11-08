وقعت مشادة كلامية بين أحد الركاب الناجين من حادث قطاري العياط، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، أثناء تفقده موقع الحادث.

وخلال محاولة أحد المواطنين الناجين الدخول لموقع الحادث لتقديم المساعدة، مع منعه من حرس الوزير: "أنا مش بعمل شهيد، أنا زعلان على الناس دي".

ورد وزير النقل على المواطن: "خش اعمل اللي أنت عايز تعمله، خش اتفضل، لو مش هتدخل يبقى أبعد وبلاش تزاحم".

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة لموقع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي.

وتابعت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة خروج بعض العربات عن القضبان، مما أسفر عن انقلاب عربات القطار ووقوع التصادم.

كما بينت المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 112 مصابًا ووفاة 7 آخرين حتى الآن، تم نقل 49 منهم إلى مستشفى الواسطى، و29 إلى مستشفى العياط، و10 مصابين إلى مستشفى أطفيح، بالإضافة إلى 4 جثامين منهم 2 بمستشفى الواسطى، وجثمان في أطفيح، وآخر في موقع الحادث.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع الحادث والوقوف على ملابساته، إلى جانب حصر أعداد المصابين والضحايا، والعمل على إعادة حركة القطارات إلى معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ52 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رُفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصابين.

كما جرى توجيه قوات الحماية المدنية والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل، بالتزامن مع استمرار أعمال حصر المصابين.