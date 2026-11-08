خالد أبو بكر يعود لتقديم آخر النهار الثلاثاء القادم

يعود الإعلامي خالد أبو بكر، لتقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء القادم.

وأعلنت شبكة قنوات "النهار" عودة الإعلامي خالد أبو بكر لتقديم أول حلقات برنامج التوك شو الرئيسي "آخر النهار"، حيث يتميز الإعلامي والمحامي الدولي بمناقشة القضايا السياسية وتناول الملفات العامة، إلى جانب طرحه لآرائه ومواقفه بشأن عدد من القضايا المثارة على الساحة.

وتشهد الحلقة حوارا استثنائيًا للإعلامي خالد أبو بكر مع الكاتب والمفكر الكبير الدكتور طارق حجي، في لقاء يتناول أبعاد المشهد السياسي والفكري الراهن، ويقدم رؤية شمولية لكافة التطورات التي تمس الشارع المصري والعربي.

كما يستعرض اللقاء قراءة تحليليّة عميقة لأبرز المستجدات المجتمعية ورؤى المستقبل تجاه التحولات الدولية.

تأتي هذه الانطلاقة لتؤكد التزام البرنامج بتقديم محتوى إعلامي رفيع المستوى يجمع بين قوة الطرح وعمق التحليل، ويعيد رسم ملامح برنامج "آخر النهار" بما يواكب تطلعات المشاهد العربي.

كان المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر قد قدم برنامج "آخر النهار" على شاشة النهار، ضمن انطلاقة القناة التي شهدت مشاركة عدد من الإعلاميين، كما سبق له تقديم عدد من البرامج التلفزيونية، بينها "القاهرة اليوم" عام 2013 على شبكة أوربت، و"الحياة اليوم" على قناة الحياة، و"كل يوم" على قناة ON TV.