احتفل النجم المصري محمد صلاح، بالمشاركة في فوز فريقه طرابزون سبور، على مضيفه ألانيا سبور ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الثاني في الفوز 2-0 لطرابزون، ليواصل النجم المصري التألق مع فريقه التركي، رافعا رصيده إلى 9 أهداف على مستوى الدوري، و11 بشكل عام.

ونشر صلاح صورة له أثناء الاحتفال بالفوز، حيث ظهر في غرفة تبديل اللاعبين وهو يشير بعلامة النصر ويُظهر لسانه في إشارة احتفالية بالفوز الثمين الذي منح طرابزون وصافة الترتيب.

وتأتي مساهمة صلاح في فوز طرابزون سبور، في وقت يُستعد فيه الفرعون الذهبي للانضمام إلى قائمة منتخب مصر، بقيادة فنية جديدة، لعلي ماهر، المدير الفني الذي يخلف المدرب السابق حسام حسن، بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة الأخير من منصبه.