قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يرتكز على متابعة العملية السياسية وتيسيرها، مع احترام السيادة الوطنية وضمان ملكية الليبيين للحل السياسي.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أي تحرك أممي أو إقليمي ينبغي أن يراعي إرادة الشعب الليبي ويحترم المؤسسات الشرعية، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع المؤسسات المعنية في النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد.

وأوضح أن المجلس الرئاسي يُعد السلطة الوحيدة غير المنقسمة في ليبيا، بما يمنحه القدرة على التواصل مع مختلف الأطراف والمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية تدعم استقرار الدولة.

وأشار إلى أن تحركات المجلس تشمل المسار السياسي والجوانب التشريعية والدستورية المرتبطة بإجراء الانتخابات، إلى جانب دعم الآليات التي تتيح لليبيين التعبير عن إرادتهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم.

ولفت إلى أن المجلس قدم مقترحات لإجراء استفتاءات واستطلاعات بهدف الوصول إلى تسوية واضحة تحظى بمشاركة الليبيين، مؤكدًا أن السيادة الوطنية والمؤسسات الشرعية تمثلان أساس أي خطوات سياسية مقبلة.