أبوريدة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لقيادة منتخب مصر

كشف المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل دعم اتحاد الكرة لعلي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الاتحاد يسانده بقوة ويثق في قدرته على قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبوريدة، في تصريحات خاصة للكابتن أحمد شوبير عبر برنامج «الناظر»، إن علي ماهر حصل على الحرية الكاملة في اختيار جهازه الفني المعاون، وإن اتحاد الكرة وافق على جميع اختياراته دون تدخل، مشيرًا إلى أن استمرار محمود سليم في منصب محلل الأداء كان أمرًا ضروريًا، نظرًا لمعرفته الكاملة بتفاصيل اللاعبين وإمكانياتهم.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، سيعقد جلسة جديدة غدًا مع علي ماهر للاتفاق على التفاصيل المالية وإنهاء بنود التعاقد، موضحًا أن العقد سيتضمن شرطًا جزائيًا يرتبط بضرورة وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد أبوريدة أن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، سيحصل على قيمة الشرط الجزائي في عقده بالكامل، دون الانتقاص من مستحقاته التعاقدية.