علي ماهر: لا مكان للمجاملات في جهازي المعاون

كشف علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، عن تفاصيل اختياره لأفراد الجهاز الفني المعاون، وموقفه من إلغاء منصب مدير المنتخب، إلى جانب ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة مع الفراعنة.

وأكد علي ماهر أنه حرص على اختيار جهازه المعاون وفقًا لقيمة كل فرد وقدرته على تقديم الإضافة، مشددًا على رفضه مبدأ المجاملات في تشكيل الجهاز الفني، ومشيرًا إلى أن آثار هذه المجاملات السلبية تظهر بعد فترة قصيرة، وهو ما سيتضح للجميع.

وتطرق المدير الفني الجديد إلى الهيكل الإداري للمنتخب، موضحًا أنه ناقش مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فكرة إلغاء منصب مدير المنتخب، لافتًا إلى أن رئيس الاتحاد تفهم وجهة نظره، وأن التواصل بينهما سيكون بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة.

واختتم علي ماهر تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، مؤكدًا أن المنتخب سيقدم كرة قدم جيدة، تعتمد على الشراسة الهجومية والدفاعية، بما يتناسب مع اسم ومكانة منتخب مصر.