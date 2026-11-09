تساءلت الإعلامية لميس الحديدي عن أسباب تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط جنوب الجيزة على مدار نحو 20 سنة، رغم تعاقب وزراء النقل والمسئولين عن هيئة السكك الحديدية، قائلة: «يتعاقب وزراء النقل وتظل العياط عصية على الإصلاح.. ليه؟»، مطالبة المسئولين بوزارة النقل بتقديم إجابات حول أسباب تكرار الحوادث في المنطقة ذاتها.

وأشارت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة"، على قناة النهار، اليوم الأحد، إلى أن منطقة العياط شهدت حوادث قطارات متكررة، بداية من حريق قطار عام 2002، الذي أسفر عن وفاة نحو 350 شخصًا، مرورًا بحوادث وقعت في أعوام 2006 و2009 و2016، متسائلة عما إذا كانت المنطقة تمثل عنق زجاجة لحركة قطارات الصعيد شمالًا وجنوبًا، أو تشهد كثافة تشغيل مرتفعة، وما إذا كانت منظومة الإشارات والتحكم والبنية التحتية بها خضعت للتطوير والصيانة بالكامل.

وأضافت أن هناك تساؤلات أخرى تتعلق بالعنصر البشري، ومدى كفاءة تدريب السائقين على التعامل مع الحالات الطارئة، وما إذا كان الحادث الأخير ناتجًا عن خطأ من السائق أو عدم الالتزام بالإشارات أو وجود عطل في منظومة الإشارات، مؤكدة أن التحقيقات من المفترض أن تكشف عن إجابات هذه التساؤلات، خاصة مع بدء تحركات واستجوابات داخل مجلس النواب ومطالبات بتحمل وزير النقل المسئولية السياسية.

وتابعت أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير السكك الحديدية وشراء جرارات وقطارات جديدة، إلى جانب التوسع في وسائل النقل الحديثة، لكن يبقى السؤال حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات فعليًا على معدلات الأمان، ومدى مراعاة أولويات الإنفاق في قطاع النقل.

وتساءلت أيضًا عن جدوى توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات إلى مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، مقارنة بتطوير السكك الحديدية التي يستخدمها نحو مليون و400 ألف راكب سنويًا، بإجمالي 415 مليون رحلة سنوية وفق أرقام العام الماضي، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتطوير وسائل النقل الأكثر استخدامًا من المواطنين وتعزيز عوامل الأمان لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الحصيلة شبه النهائية لحادث تصادم قطاري العياط بلغت 125 مصابًا و7 حالات وفاة، لافتًا إلى خروج 71 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة لموقع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي.

وتابعت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة خروج بعض العربات عن القضبان، ما أسفر عن انقلاب عربات القطار ووقوع التصادم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ52 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رُفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصابين.

وتوجهت قوات الحماية المدنية والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل، بالتزامن مع استمرار أعمال حصر المصابين