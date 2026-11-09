نشأت الديهي: خروج أهالي العياط للتبرع بالدم وتقديم المياه يثبت جدعنة وشهامة المصريين

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، خالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث تصادم قطارين بالعياط، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، وفقًا للأرقام المعلنة حتى الآن.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن الحادث مفجع ومؤلم، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف أن حوادث القطارات تظل احتمالًا قائمًا ما دامت هناك حركة تشغيلية وعوامل بشرية، مشيرًا إلى أن أي خطأ بشري أو إداري قد تكون له تداعيات مؤلمة، ومؤكدًا ضرورة التعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير مرفق السكك الحديدية، من خلال العمل المستمر على مدار الساعة، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود وتعزيز إجراءات السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

ولفت إلى تحرك أجهزة الدولة بشكل عاجل للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال وزارات النقل والصحة والتضامن الاجتماعي، موضحًا أنه جرى رفع درجة الاستعداد وفتح المستشفيات ووضعها في حالة طوارئ لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ووجّه الشكر إلى أهالي قرى العياط، تقديرًا لموقفهم الإنساني ومبادرتهم بالتدخل لمساعدة وإنقاذ مصابي حادث تصادم القطارين، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس أصالة الشعب المصري ومعدنه الأصيل في أوقات الأزمات.

وأضاف أن المصريين يثبتون في كل حادث ومحنة أنهم شعب يتمتع بالجدعنة والشهامة، مشيرًا إلى خروج الأهالي للمساعدة في إنقاذ المصابين وتقديم المياه والتبرع بالدم، في مشهد يجسد روح التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

وأكد أن وجود الأهالي في موقع الحادث لا يمثل عائقًا، بل يعكس موقفًا إنسانيًا وشجاعًا يستحق التقدير، مؤكدًا أن هذه المواقف تكشف معدن الإنسان المصري وحرصه على مساندة الآخرين في أوقات الشدة.

وأشار إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم ضياع حقوق الضحايا وأسرهم، مؤكدًا تضامنه مع أهالي العياط، وموجهًا الشكر لهم على ما أظهروه من شهامة ومواقف إنسانية خلال الحادث.

واختتم الديهي حديثه بالدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، مشيدًا بموقف الأهالي الذي يعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في المجتمع المصري.