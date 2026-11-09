الأرصاد: طقس الاثنين معتدل نهارا مائل للبرودة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما توقع الخبراء ظهور الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدل مع ارتفاع الموج من 1.25 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما وبالنسبة لحالة البحرالاحمر فمن المتوقع أن يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الادارية 25 15

6 اكتوبر 25 15

بنها 24 16

دمنهور 23 16

وادى النطرون 23 15

كفر الشيخ 23 15

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 23 15

طنطا 23 15

دمياط 24 18

بورسعيد 25 18

الاسماعيلية 25 15

السويس 24 17

العريش 23 16

رفح 22 15

رأس سدر 24 17

نخل 21 10

كاترين 17 07

الطور 25 18

طابا 21 16

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 27 19

الاسكندرية 24 17

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 22 15

سيوة 23 12

رأس غارب 26 19

سفاجا 26 19

مرسى علم 26 20

شلاتين 30 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

مرسى حميرة 29 22

أبرق 30 21

جبل علبة 29 21

رأس حدربة 29 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 24 13

أسيوط 25 14

سوهاج 26 15

قنا 27 16

الأقصر 27 16

أسوان 27 17

الوادى الجديد 26 14

أبوسمبل 27 17