تساءل الإعلامي محمد علي خير، عن سر تكرار الحوادث في منطقة العياط بالجيزة، قائلا: «هل أصبحت منطقة العياط هي مثلث برمودا للنقل وسكك حديد مصر داخل الجمهورية؟».

ولفت خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر «الشمس» إلى وقوع 20 حادث في العياط منذ عام 2002 وحتى الآن على مدار 24 عاما بمعدل حادث كل عام تقريبا، متسائلا: «فهل تحولت العياط إلى مثلث برمودا في مصر؟ ونحن ننتظر إجابة لفهم سبب تكرار الحوادث سنويا في هذه المنطقة».

وعلق على وقوع مشادة بموقع الحادث بين الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحد ركاب قطار العياط، قائلا: «محبتش يحصل، ممكن الوزير يكون رايح منفعل، المواطن منفعل، بس الأصل في العمل الوزاري أنه عمل سياسي، أنت رجل سياسة، وأنت تمثل دولة بأكملها، فالمطلوب من السياسي ضبط الأعصاب، تهدئة المواطن، ويكون على قدر هذا العمل».

وأشار إلى أن التعامل المعتاد مع الحوادث ينتهي بصرف تعويضات للمتوفين والمصابين وإصلاح القطارات وتقديم تصريحات وتوجيه أسئلة برلمانية، ثم الانتقال لقضايا أخرى دون الوقوف على الأسباب الجذرية

وقال: «المشكلة في بلادي، إن الحادثة بتطلع، هنصرف فلوس للمتوفين وللمصابين، ونصلح القطر، ونقول كلمتين حلوين، والنواب يسألوا أسئلة، ونصحى ثاني يوم على حاجات ثانية نتكلم عنها، دون أن نبحث عن الأسباب الجذرية الرئيسية، لو من أول حادث قطار من عشرات السنين اشتغلنا وحققنا علشان نمنع الأسباب بجد، عمر ما كان حادثة تتكرر».

وأضاف أن منظومة النقل شهدت تطويرا كبيرا بالفعل وشبكة طرق على أحدث مستوى وأحدث قطارات بالعالم مثل قطار التالجو الإسباني وغيره، متسائلا: «لماذا رغم كل ذلك، لا تزال الحوادث البسيطة بسبب أخطاء بسيطة تقع لدينا».

ووقعت مشادة كلامية بين أحد الركاب الناجين من حادث قطاري العياط، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، أثناء تفقده موقع الحادث، وخلال محاولة أحد المواطنين الناجين الدخول لموقع الحادث لتقديم المساعدة، مع منعه من حرس الوزير: «أنا مش بعمل شهيد، أنا زعلان على الناس دي».

ورد وزير النقل على المواطن: «خش اعمل اللي أنت عايز تعمله، خش اتفضل، لو مش هتدخل يبقى أبعد وبلاش تزاحم».



وارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام قطار بمؤخرة آخر في مدينة العياط بمحافظة الجيزة إلى 7 وفيات و125 مصابا، ‎وأوضحت الوزارة، في آخر تحديث، أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع.

‎وأشارت الوزارة إلى خروج 71 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، بعد انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع «باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين، وأُعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين».

وأضاف: «وجّهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».