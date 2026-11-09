قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سيرد في النيابة العامة على البلاغ الذي قدّمته الفنانة لقاء سويدان ضده بتهمة وجود مخالفات مالية وإدارية داخل النقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «من يقدم بلاغًا في النيابة فإن مكان الرد سيكون النيابة.. واللي عنده حاجة يوريها لنا لو إحنا عندنا مخالفة غلط إحنا جاهزين للعقاب».

وتابع: «إحنا مكملين مع الناس التي تتهمنا لآخر لحظة»، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ».

وفي سياق آخر، تطرق زكي إلى اقتراب موعد انتخابات النقابة التي تُجرى خلال 2027، وإلى الحفل الختامي للدورة 9 من مهرجان النقابة للمسرح المصري، الذي عُقد أمس السبت.

وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان وزّع بنفسه جائزة أفضل ممثل وممثلة ، وأن 10 ممثلين و10 ممثلات من مشاركين في المهرجان فازوا بها.

ولفت إلى رسالة تلقاها من المنتج صفي الدين محمود حول أعداد الفائزين بالمهرجان، بقوله «بيقول لي أنا طول عمري مؤمن إن كتر الجوائز يضعفها إلا أنني ما شاهدته بالأمس من فرحة غامرة في عيون الشباب جعلني أؤمن بأنك كنت صح».

وذكر أن المهرجان خرّج أمس، 1500 فنانًا وفنانة في مختلف القطاعات، وتتضمن التمثيل، والإخراج، والديكور، والملابس، والموسيقى، والاستعراضات، معلقًا: «أنت بتطلع للبلد لمصر العظيمة».



وتأتي هذه التصريحات على خلفية الأزمة المثارة بين الفنانة لقاء سويدان والدكتور أشرف زكي بشأن إدارة أموال النقابة، وما صاحبها من اتهامات اعتبرها النقيب تشكيكًا في ذمته المالية وأمانته، مؤكدًا تمسكه بالاحتكام إلى القانون والقضاء للفصل في الأمر.