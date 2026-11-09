عصام شيحة: أكثر من 100 حزب في مصر تخجل من طرح نفسها بديلًا للحكومة

عصام شيحة: مصطلح أحزاب الموالاة لا وجود له بالعلوم السياسية والحزب إما حاكم أو معارض



قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر لديها أكثر من 100 حزب سياسي، ولا يوجد حزب واحد طرح نفسه كبديل للسلطة، مشيرًا إلى أن الأحزاب تخجل من تقديم رؤاها وبرامجها باعتبارها بديلاً للحكومة.

وأضاف "شيحة" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن مصطلح "أحزاب الموالاة" ليس له وجود في العلوم السياسية، موضحًا أن الحزب السياسي إما أن يكون مشاركًا في الحكومة أو في صفوف المعارضة، معربًا عن عدم تفهمه لوجود أحزاب تصف نفسها جميعًا بأنها موالية.

ورأى أن هذا الوضع يترتب عليه غياب الحياة السياسية في مصر، مضيفًا أن حادث تصادم قطارين في العياط جنوب الجيزة، يسلط الضوء على أهمية وجود حياة سياسية نشطة، مشيرًا إلى غياب انتخابات المحليات منذ عام 2008، وعدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ عام 2011، رغم أهمية دورها.

واستكمل أن المجالس المحلية المنتخبة التي من المفترض أن تضم نحو 60 ألف عضو تمثل كوادر سياسية قريبة من المواطنين وقادرة على المتابعة والمحاسبة، مؤكدًا أنها مثل الأحزاب السياسية، تمثل إحدى الجهات الأساسية لإعداد وتأهيل الكوادر السياسية.