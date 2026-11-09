تحولت منطقة العياط بمحافظة الجيزة لما باتت توصف بنقطة ساخنة في أرشيف حوادث السكك الحديدية في مصر، بعدما شهدت يوم الأحد حادثًا مأساويًّا جديدًا راح وفيات ومصابون، لتعيد إلى الأذهان سجل طويل من الحوادث.

ورغم تعدد مشروعات التطوير في مرفق السكة الحديد كما تؤكد وزارة النقل ، تظل هذه النقطة الجغرافية محفورة في الذاكرة القومية بسلسلة من الفواجع المتكررة التي شهدتها خطوط القضبان هناك، وجاء أحدثها تصادم قطارين أودى بحياة 7 أشخاص وأصاب نحو 125 آخرين بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة وهي إحصاءات غير نهائية كما قالت الوزارة.

فاجعة على القضبان

المنطقة الواقعة بين كفر عمار والرقة بمركز العياط شهدت اصطدامًا خلفيًّا بين القطار رقم 134 والقطار رقم 2010 VIP المتجهين باتجاه جنوب البلاد.

أدى الاصطدام الشديد إلى خروج عدة عربات عن مسار القضبان وانقلابها، فيما استنفرت الأجهزة الطبية بنقل عشرات المصابين إلى مستشفيات المنطقة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة فنية هندسية بشأنه.

أعاد الحادث إلى الأذهان ذاكرة مريرة من حوادث القطارات في منطقة العياط التي ظلت شاهدة على مأسٍ مروعة راح خلال الكثير من الأرواح.





مأساة قطار الصعيد.. فبراير 2002



يُصنّف هذا الحادث بأنه ضمن أبشع كارثة في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وذلك عندما اندلعت شرارة نيران في العربة الأخيرة للقطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان في تمام الساعة الثانية صباحًا أثناء مروره بمنطقة العياط.

استمر القطار في السير لمسافة تجاوزت 9 كيلومترات بينما كانت ألسنة اللهب تلتهم العربات الخلفية واحدة تلو الأخرى بسبب السرعة وتدافع الرياح، مما أسفر عن وفاة 361 راكبًا، وإصابة مئات آخرين.

تصادم قطاري العياط.. أكتوبر 2009



قرية جرزا التابعة للعياط شهدت فاجعة عندما توقف القطار رقم 152 القادم من الجيزة متجهاً إلى الفيوم إثر تصادمه بـ"جاموسة" تعثرت على شريط السكة الحديد.

أثناء توقف القطار لمعاينة الأضرار، جاء القطار رقم 188 السريع القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان مندفعًا من الخلف على نفس الخط ليرتطم بالقطار المتوقف بقوة هائلة، ما أدى إلى تحطم العربات الخلفية ودخولها في بعضها البعض، وأسفر الحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة نحو 60 آخرين.

قطار يصطدم بسيارة .. يناير 2016



مزلقان البليدة بمركز العياط شهد في 31 يناير 2016، اصطدام قطار بسيارة ربع نقل كانت تقل عددا من العمال.

السيارة كانت قد اقتحمت المزلقان أثناء مرور القطار، وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين.

تحركات إزاء دماء القضبان



تكرار حوادث القطارات وأحدثها مأساة العياط أثار تحركات برلمانية، وسط مطالب بالكشف عن أسباب استمرار هذه الحوادث رغم الإنفاق الكبير على تطوير المرفق.

النائبة نجلاء العسيلي عضوة مجلس النواب، تقول إن الحادث يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية والمسؤولية، مؤكدة أن أي خلل أو تقصير في منظومة السكك الحديدية لا بد أن تتم مواجهته بإجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب طالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوع هذا الحادث، ومعرفة مدى كفاءة منظومة الاشارات والتحكم وهل تتم أعمال متابعة دورية لها، وقال: «نحن أمام حادث متكرر ويجب على وزارة النقل الإعلان عن الإجراءات التى اتخذتها سابقا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

يُقدر منصور زيادة عدد حوادث القطارات آخر 5 أعوام بنسبة 64%، مما يعني – وفق رأيه - أن هذا الملف يرجع إلى الخلف ويتطلب إقالة الوزير المسئول سياسيًّا.

النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب قالت إن تكرار حوادث السكك الحديدية يضع مسئولية حقيقية، وطالبت بإجراء تحقيق جاد وشفاف ومحاسبة حقيقية لكل من يثبت تقصيره، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وتابعت عبدالناصر: «أطالب بإقالة وزير النقل، اللي حصل في عهده رقم قياسي من الحوادث، وهو مسؤول مسؤولية سياسية عما يحدث».

ماذا تقول الدولة؟



على الصعيد الرسمي، أكدت الدولة على أعلى مستوى إجراء تحقيقات موسعة في الحادث، فبعد وقت قليل من وقوعه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع تداعيات الحادث، وأعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين .

ووجه الرئيس أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

النيابة تحقق



في سياق متصل، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن الحادث أعلنت فيه أنها قررت تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة موقع الحادث وفحص العربات المتضررة والقضبان، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع التصادم وخروج عدد من العربات عن القضبان، فضلًا عن التحقق من مدى الالتزام بإجراءات التشغيل واشتراطات السلامة، ورصد أي أوجه قصور أو إهمال قد تكون وراء وقوع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لمسرح الحادث، وما أسفرت عنه أقوال شهود العيان، أن التصادم وقع نتيجة اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان»، أثناء توقف الأخير في الاتجاه ذاته.