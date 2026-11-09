أصيب، مساء الأحد، طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقل شاب قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما جرى اقتحام مناطق متفرقة وسط الضفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزبابدة جنوب شرق مدينة جنين.

ووفق شهود عيان للأناضول، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة الطفل، ثم انسحبت.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابا من مخيم جنين، مشيرة إلى تعرض عائلته لتهديدات وضغوطات لإجبارها على تسليمه.

ووسط الضفة، ذكرت "وفا"، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله (وسط) "دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات".

فيما أفادت محافظة القدس الفلسطينية بأن مستوطنين هاجموا، مساء الأحد، منازل المواطنين الفلسطينيين في تجمع بدوي التبنة قرب الخان الأحمر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأضافت أن المستوطنين رشقوا سكان التجمع بالحجارة، فيما تصدى لهم السكان، ما اضطر المستوطنين إلى الانسحاب من المكان.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتشمل تلك الاعتداءات استشهاد فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.