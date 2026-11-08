طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الفريق كامل الوزير وزير النقل، بمراجعة موقفه بعد حادث قطاري العياط، معربًا عن أمله في أن يتقدم باستقالته ويتحمل المسئولية السياسية عن الحادث.

وقال هريدي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد: «أتمنى إن الوزير كامل الوزير يقف قدام نفسه ويراجع موقفه كويس، لأن دم الناس ده مش رخيص وما ينفعش نستهين بيه.. كم مرة نزل كامل الوزير وزير النقل لمواقع حوادث».

وأضاف: «أتمنى إنه يستقيل ويتحمل المسئولية السياسية»، مشددًا على أن تكرار حوادث السكك الحديدية يستوجب معرفة أسبابها ومحاسبة المسئولين عنها.

وذكر أن السؤال لم يعد متعلقًا بوقوع حادث منفرد، وإنما بسبب استمرار حوادث القطارات رغم ما شهدته المنظومة من أعمال تطوير واستثمارات خلال السنوات الماضية.

وتساءل هريدي: «النهارده بنشوف القطار وده حتى مش أول مرة نشوفها.. بنشوف حوادث متكررة، وأسباب الحوادث دي إيه؟»، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يحصل على إجابات واضحة بشأن ما يجري داخل المرفق.

- طلب لتقصي الحقائق

وأوضح أن نواب حزب العدل سيتقدمون بطلب إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقصي الحقائق بشأن حادث العياط والوقوف على أسبابه الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن طبيعة تشغيل المقطع الذي وقع عليه الحادث تفرض، بحسب قوله، نظامًا يمنع دخول قطار إلى القطاع قبل خلوه من القطار السابق، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية وقوع التصادم.

وأضاف أن الحزب سبق أن تقدم ببيانات عاجلة بشأن الحادث، ويطالب بحضور وزير النقل أمام مجلس النواب لمناقشة ما جرى وتوضيح أوجه الإنفاق والاستثمارات والقروض التي حصل عليها قطاع النقل، ومدى انعكاسها على كفاءة التشغيل ومستويات الأمان.

ويُذكر أن حزب العدل أعلن تحرك نوابه برلمانيًا عقب حادث قطاري العياط، مطالبين بمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة وإجراءات السلامة والعائد الفعلي من الإنفاق على تطوير المرفق.