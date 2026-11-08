قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحصيلة المعلنة لحادث قطار العياط تشير حتى الآن إلى وقوع سبع وفيات، من بينهم ثلاثة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة، وإصابة ما يقرب من 125 شخصا مع استمرار تغير أرقام المصابين.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر» مساء الأحد، أن الحادث نتج عن اصطدام قطار سريع بقطار آخر كان متوقفا لسبب غير معلوم.

وأشار إلى أن مشهد تهشم هياكل القطارات في منطقة عامرة بالسكان، قائلا: «كأنهم مضروبين بالصواريخ، فكر أنت لو كنت جوا القطار ده ولا أهلك من السبعة اللي ماتوا، حاول بس تفكر في الحكاية دي؟ شايف شكل الهياكل!».

ولفت إلى وجود حالة «فزع» وتساؤلات عديدة قائمة بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة لكشف ملابسات الواقعة، معربا عن تمنياته لكل المصابين بالخروج بسلام وأمان.

وأشار إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يدفع للتفكير في التخلي عن تسيير القطارات إذا تعذر توفير الأمان، متابعا: «قل ما تريد، ولكن في حقيقة الأمر الوضع مؤلم، خاصة إنه بقى قدر.. قدر إن أنت يعني يبقى عندك مثل هذه الأشياء، لدرجة إنك تقعد تفكر: طب يا جماعة، ما دام مش عارفين تمشوا قطر، ما بلاش قطارات! وعلى فكرة عملنا الحكاية دي قبل كده، إذا كان فيه خط قطار أنت مش قادر يعني تحافظ عليه أو تحافظ على الأمان فيه».

ولفت إلى أن «الأمر المؤسف» يتمثل في طبيعة البيان الصادر عن الجهة المسئولة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحا أن الهيئة بدأت بتقديم خالص الاعتذار لجمهور الركاب عن تعطل حركة مسير القطارات وتأخيراتها على خطوط الوجه القبلي لرفع آثار الحادث الذي وقع بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأعرب عن استغرابه من صيغة البيان، قائلا: «في نهاية البيان وفي آخر سطرين فقط ذكرت الهيئة أنها تعرب عن خالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، في سطرين!».