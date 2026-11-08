تتباين الأحوال الجوية في 8 دول عربية، اليوم الاثنين، بين مستقر ومتقلب، غداة أيام شهدت طقسا سيئا في بعض البلدان، مع إعلان عراقي عن تعطيل الدراسة في محافظة ديالى لتلافي آثار المنخفض الجوي.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، اليوم الأحد، صادرة عن مصر والبحرين وقطر وسلطنة عمان والسعودية والعراق وسوريا وفلسطين.

مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم الأحد، بأن البلاد ستشهد الاثنين طقسا خريفيا معتدل الحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع فرص لسقوط أمطار خفيفة، محذرة من تكون الشبورة المائية (الضباب) صباحا.

البحرين

تبدأ فرص الأمطار في البحرين من فجر الاثنين وتستمر على فترات، مع احتمالية لتشكل خلايا رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة، وفق بيان للأرصاد الجوية البحرينية عبر حسابها بمنصة "إكس".

وأوصى البيان باتخاذ إجراءات السلامة.

قطر

حذرت الأرصاد القطرية عبر حسابها بمنصة إكس، من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية، مساء الاثنين.

سلطنة عمان

الأرصاد العمانية أصدرت تنبيها عبر حسابها بمنصة إكس، حذرت فيه من فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر ليل الأحد وصباح الاثنين على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية الوسطى وظفار وأجزاء من المناطق الساحلية من بحر عمان.

وحذرت الأرصاد العمانية من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحياناً.

السعودية

عبر حسابه بمنصة "إكس"، نبه المركز الوطني للأرصاد في السعودية مساء الأحد من استمرار فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

العراق

أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى شرقي العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي الاثنين في جميع مدارس المحافظة؛ "نظراً لغزارة الأمطار التي شهدتها المحافظة وما رافقها من تجمعات مائية وغمر عدد من الشوارع والمناطق القريبة من المدارس"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن "هذا القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام الجهات الخدمية لمواصلة أعمال تصريف المياه ورفع التجمعات المائية، وتهيئة الطرق والمباني المدرسية وضمان جاهزيتها لاستقبال التلاميذ واستئناف الدوام بانسيابية وأمان بعد انحسار موجة الأمطار".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأجواء الجوية، في بيان، أن "غداً الاثنين، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ما عدا الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية يكون الطقس فيها غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية يتحسن تدريجياً، كما يتشكل الضباب الخفيف في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً."

سوريا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، في سوريا عبر بيان مساء الأحد، أن تأثير المنخفض الجوي على البلاد ينحسر ويميل الجو للاستقرار مع انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبياً نهاراً إلى باردة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية.

وحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والمناطق الشمالية، لافتا إلى أن الجو سيكون خريفيا مستقرا باردا نسيبا.



فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار تدريجياً اعتباراً من مساء الأحد، على أن يستقر الطقس الاثنين مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

والسبت، شهدت عدة دول عربية، أحوالًا جوية سيئة، تخللتها أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف رعدية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وخلف قتيلا ومفقودا بالعراق

وفي قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني الأحد، وفاة 5 أشخاص ضحايا انهيار رملي وصخري على خيام نازحين بمدينة دير البلح (وسط)، بينما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، السبت، بغرق 70 ألف خيمة للنازحين وانهيار عشرات الجدران خلال 12 ساعة من بدء منخفض جوي، ما أسفر عن إصابات وخسائر أولية مباشرة قُدّرت بنحو 3 ملايين دولار.

وأعلن محافظ أربيل (شمال العراق)، أوميد خوشناو، السبت، وفاة شاب وفقدان طفل، جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وفق بيان للمحافظ تلقته وكالة الأنباء العراقية.