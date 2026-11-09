محمد رمضان يعتذر لفاروق فلوكس: لم أقصد التقليل من ابنك أو الشماتة في أزمته

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة اعتذار إلى الفنان فاروق فلوكس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أنه لم يقصد التقليل من شأن نجله الفنان أحمد فلوكس، وأن حديثه كان بهدف تذكير الوسط الفني بضرورة دعم الفنانين الذين يمرون بأزمات.

وكتب محمد رمضان في رسالته: «رسالتي للأستاذ فاروق فلوكس، والله لم أقصد التقليل من ابنك، وكانت نيتي تذكير الوسط الفني بأن عندنا نجم موهوب كان يمر بأزمة، وواجب علينا دعمه فنيًا وأخويًا».

وأضاف: «وما ظنتش أبدًا إن ممكن حد يفهم إني ممكن أكون بشمت في أخ كان عنده أزمة وتخطاها، لأن مفيش حد فينا معصوم من الخطأ، حتى سيدنا يوسف عليه السلام اتسجن والرئيس السادات اتسجن».

وتابع رمضان: «السجن زي ما فيه مجرمين، فيه ناس غلطها كان غير مقصود.. عمومًا أعتذر عن سوء الفهم».

واختتم الفنان رسالته بتوقيع «ابنك محمد رمضان»، في إشارة إلى اعتذاره للفنان فاروق فلوكس وتأكيده أن ما صدر عنه لم يكن يقصد به الإساءة إلى نجله.

وكان الفنان محمد رمضان قد وجه رسالة إلى الفنان أحمد فلوكس قبل يومين، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس.. كفارة والسجن للجدعان.. وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير.. ويرزقك النجاح وراحة البال، واحشني شغلنا مع بعض من أيام إحنا طلبة يا صاحبي».