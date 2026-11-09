روى أحمد حلمي، شاهد على حادث قطار العياط، وأحد سكان المنطقة، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنهم فوجئوا باصطدام القطار رقم 134 «تحيا مصر» المتجه إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم «2010 VIP» المتجه إلى أسوان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن قرية الرقة الغربية التابعة لمركز العياط مزلقان أساسي ونقطة تحويلة للقضبان على خط الصعيد الرئيسي «القاهرة- أسوان السد- العالي».

وأرجع أسباب هذا الحادث إلى عدم تطوير السكة الحديد بالمنطقة، رغم مناشدتهم للإعلاميين والنواب، قائلًا: «الحادث حصل بناء على إن هناك أكثر من 50 60 مرة بنناشد فيها الإعلاميين والسادة النواب بتوعنا المحترمين.. إن إحنا نشوف حل لتطوير السكة الحديد عندنا».

ونوه إلى أن هذه المنطقة شهدت العديد من حوادث القطارات، متابعًا: «نحن نعاني، وأنا أنقل صوت 39 قرية غير الكفور والنجوع بمركز ومدينة العياط، نحن ليس لدينا مستشفى عام مؤهلة لاستقبال هذا النوع من الحوادث.. نحن نعاني من عدم تطوير أشرطة السكة الحديد».

ولفت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، موجهًا الشكر لأهالي القرية لإسهامهم فيها، مشيدًا بجهود بقيادات مركز مدينة العياط، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.



ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه يتابع «باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين، وأُعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين».

وأضاف: «وجّهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب عدد من عربات قطار ركاب على خط «القاهرة – أسوان» الزراعي، أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة إلى 112 مصابًا، و7 وفيات، وشاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات نقل المصابين وإخلائهم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مصابي حادث قطار العياط جرى توزيعهم على المستشفيات، بواقع 72 حالة بمستشفى الواسطى المركزي، و33 بمستشفى العياط المركزي، و7 بمستشفى أطفيح المركزي، فيما سُجلت 3 وفيات بمستشفى الواسطى و4 بمستشفى أطفيح، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، إلى جانب جروح قطعية بالرأس والوجه وإصابات بالصدر والضلوع، وخضع المصابون للفحوصات والأشعة اللازمة فور وصولهم إلى المستشفيات، وتلقوا الرعاية الطبية وفقًا لحالة كل منهم.

وأشارت الوزارة إلى خروج 45 مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية واستكمال العلاج، فيما يُتوقع خروج 7 آخرين، بينما يواصل باقي المصابين تلقي الرعاية الطبية تحت الملاحظة.

وفي إطار متابعة المصابين، كلّف وزير الصحة نائبه الدكتور عمرو قنديل بزيارة المستشفيات والاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم، برفقة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة الدكتور الشلقاني.

وأكدت الوزارة استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، معربة عن خالص العزاء لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.