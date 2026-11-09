النائب إيهاب منصور: بيانات التعبئة الإحصاء تكشف زيادة حوادث القطارات 64% من 2021 إلى 2024-2025

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل بشأن حادث تصادم قطارين في العياط، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف حساب للبرلمان لمعرفة أسباب حوادث القطارات، والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها.

وأضاف "منصور" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الهدف ليس "البكاء على اللبن المسكوب"، وإنما الوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان ناتجًا عن خلل في منظومة الإشارات والتحكم، أو عدم استكمال تطويرها، ومدى حصول سائقي القطارات على التدريب الكافي للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلًا عن التأكد من تطوير قضبان السكك الحديدية في مختلف المناطق.

وتابع أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في يونيو الماضي، تشير إلى زيادة عدد حوادث القطارات بنحو 64% خلال الفترة من 2021 إلى 2024-2025.

وأكد على أهمية وضع خطة لمعالجة أسباب الحوادث، بحيث تكون الحوادث المقبلة أقل، وصولًا إلى الحد من وقوعها إلى أدنى مستوى ممكن، مشددًا على أن مطالبته للحكومة بتقديم كشف حساب لا تقتصر على حادث العياط، وإنما تشمل ملف حوادث القطارات بشكل عام.

واستكمل أن من بين التساؤلات التي سيطرحها بشأن هذا الملف ترتيب أولويات الإنفاق على مشروعات النقل، وما إذا كان تطوير القطارات الحالية التي يستخدمها الكثير من المواطنين ويعتمدون عليها في آلاف الرحلات سنويًا كان أولى بالاستثمارات التي وُجهت إلى مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، والتي بلغت مئات المليارات من الجنيهات، مؤكدًا أنه يدرك أهمية مشروعات المستقبل، لكن هناك مشكلات قائمة تحتاج إلى حلول عاجلة.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الحصيلة شبه النهائية لحادث تصادم قطاري العياط بلغت 125 مصابًا و7 حالات وفاة، لافتًا إلى خروج 71 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة لموقع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي.

وتابعت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة خروج بعض العربات عن القضبان، ما أسفر عن انقلاب عربات القطار ووقوع التصادم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ52 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رُفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصابين.

وجرى توجيه قوات الحماية المدنية والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل، بالتزامن مع استمرار أعمال حصر المصابين.