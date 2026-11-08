كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر للعميد لم يكن فنيًا في المقام الأول، وإنما جاء نتيجة عدة جوانب وأحداث شهدتها الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «قرار توجيه الشكر لحسام حسن لم يكن فنيًا في المقام الأول، لكن القصة كان فيها أكثر من جانب، من بينها حالة اللغط التي حدثت خلال الفترة الماضية، وهناك أمور متعلقة بحياته الشخصية لن أستطيع التطرق إليها».

وأضاف: «كان هناك بعض اللاعبين لديهم شكاوى بسبب استبعادهم من المنتخب رغم جماهيريتهم، لكن هذا الأمر لم يكن سببًا مؤثرًا لدرجة الاستغناء عن حسام حسن».

وأوضح: «حاولت التدخل وتقديم النصائح، وطلبت منهم إيقاف الأخبار التي كانت منتشرة لأنها ستتسبب في أضرار، لكن الأمور تصاعدت بسرعة، ومنذ نحو 3 أيام بدأت القناعات تتغير، وتوحدت الآراء في اتجاه التغيير».

وتابع شوبير: «حقبة حسام حسن مع المنتخب الوطني كانت جميلة جدًا، ومن الفترات الجيدة للمنتخب، واستمرت قرابة 3 سنوات، وحقق خلالها نتائج ممتازة في كأس الأمم الإفريقية ونتائج رائعة في كأس العالم».

وأردف: «حسام حسن منح الفرصة لعدد كبير جدًا من اللاعبين، ولم يكن أحد يتوقع أن يصبح بعضهم عناصر أساسية في المنتخب أو يتألقوا بهذا الشكل، والأسماء كثيرة، وكانت مخاطرة من حسام، لكنه كسب كل مخاطرة وكل رهان».

واختتم حديثه عن المدير الفني السابق قائلًا: «حسام حسن مرحلة انتهت، لكنه كمدرب لم ينتهِ، وأتصور أنه سيحصل على استراحة محارب ويعود من جديد، ونتمنى له التوفيق ونشكره على كل ما قدمه».