منتخب مصر يخسر أمام المغرب ويودع كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

ودع منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية منافسات بطولة كأس العرب 2026، بعد خسارته أمام نظيره المغربي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بمدينة بورسعيد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة تقدم المنتخب المغربي في النتيجة ثلاث مرات، مقابل نجاح المنتخب المصري في إدراك التعادل مرتين، قبل أن يسجل المغرب هدف الفوز ويحسم تأهله إلى المباراة النهائية.

وبهذه النتيجة، حجز منتخب المغرب مقعده في النهائي لمواجهة موريتانيا، التي تأهلت بدورها عقب فوزها على لبنان بنتيجة 5-3 في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غدًا الاثنين 9 نوفمبر، على ملعب بورتو سعيد للكرة الشاطئية، بينما انتهت رحلة منتخب مصر في البطولة عند الدور نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته، عقب تحقيق الفوز على منتخبي السعودية والعراق، بينما تلقى خسارة أمام موريتانيا بنتيجة 4-1، ليحجز مقعده بين الأربعة الكبار في البطولة.