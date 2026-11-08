وسيم السيسي يشيد بجهود الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي واهتمامه بذوي الهمم

قدم الدكتور وسيم السيسي، محاضرة عن تاريخ الطب المصري، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، صباح الأحد.

وتوجه خلال كلمته بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده في القضاء على وباء فيروس سي بالسوفالدي، الذي عالج المرض في مصر وبعض الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن المصري القديم اقتحم مجال الأجهزة التعويضية، مستشهدًا باكتشاف مسمار حلزوني لتثبيت الركبة أثناء فحص مومياء موجودة في المتحف البريطاني قبل نحو 6 سنوات.

ووصف الاكتشاف بأنه «مفاجأة علمية حضارية كبيرة»، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتطرق خلال كلمته إلى براعة مصر في طب العيون، مستشهدًا بإجراء المصريين عملية المياه البيضاء لملك فارس عام 550 قبل الميلاد.

وأوضح أن حرف الآر في الروشتات العلاجية رمز لـ«عين حورس»، قائلًا إنها بمثابة وعد من الطبيب يقول: «سأعيد إليك صحتك كما عادت إلى حورس عينه»، بحسب تعبيره.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ولفيف من الوزراء و قادة القوات المسلحة و العلماء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، حيث قام بالتوقيع اللواء طبيب أشرف محي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.