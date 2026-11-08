مصر تدين استمرار الهجمات والاعتداءات على أراضي السعودية

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغين لاستمرار الاعتداءات الآثمة على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومحاولات استهداف مدنها ومصالحها والتي كان آخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة وأمن المملكة، وبما يمثل نهجًا تصعيديًا وتهديدًا مباشرًا للمدنيين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تؤكد جمهورية مصر العربية وقوفها وتضامنها بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها وصون مصالحها.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض.

من جانبه، صرح مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض اليوم الأحد، لمحاولة استهداف.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضح المصدر أن محاولة الاستهداف نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه دون وقوع أي إصابات أو وفيات، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.