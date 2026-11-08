هاشم السيد: عروض يومية من مستثمرين للدخول في شراكات مع الشركات الحكومية

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة تتلقى يوميًا عروضًا من مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات المملوكة لها، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق المصرية.

وأوضح السيد، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook، تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، أن برنامج الطروحات يمثل جزءًا مهمًا من توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وكشف عن وجود طرح مرتقب لشركة تأمينات الحياة، يحظى باهتمام مؤسسات عالمية تقدمت للمشاركة فيه، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار يتابع هذا الملف بشكل شخصي.

وأضاف أن تحديد توقيت الطروحات يعتمد على دراسة احترافية لكل شركة على حدة، مع مراعاة كفاءتها وظروف السوق ومدى ملاءمة التوقيت، مؤكدًا أن نجاح الطرح وحجم الإقبال عليه يرتبطان بظروف كل شركة والقيمة المحددة لها.

وأشار إلى أن نجاح طرح بنك القاهرة، الذي حقق تغطية بلغت 27 مرة، يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الاستثمارية المطروحة بالسوق المصرية.