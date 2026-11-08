الكرملين: مشاورات روسية أمريكية صينية بشأن عقد لقاء محتمل بين رؤساء الدول الثلاث

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة والصين تجري مشاورات بشأن مقترحات جدول أعمال لقاء محتمل بين رؤساء الدول الثلاث، قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في الصين.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إن الأطراف تطرح مقترحات بشأن الموضوعات المحتملة للاجتماع، مشيرًا إلى وجود تباين في مواقفها بشأن بعض البنود، ما يستلزم التوصل إلى توافق قبل إقرار جدول الأعمال.

وأضاف أن عقد اللقاء، في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه، سيفضي إلى مناقشات مهمة تحظى باهتمام دولي واسع.

وفي سياق آخر، اعتبر بيسكوف أن الحديث عن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة، المقرر عقدها يومي 14 و15 ديسمبر في مدينة ميامي الأمريكية، لا يزال سابقًا لأوانه، في ظل التحديات اللوجستية المرتبطة بمثل هذه الزيارات.

وردًا على سؤال بشأن احتمال قبول بوتين الدعوة لحضور القمة، قال بيسكوف إن الرحلات من هذا النوع تنطوي على صعوبات لوجستية كبيرة، مستشهدًا برحلة الوفد الروسي إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية المتعلقة بتسوية النزاع في أوكرانيا، والتي استغرقت نحو تسع ساعات رغم قصر المسافة نسبيًا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن التخطيط لمثل هذه الزيارات يتطلب مراعاة العديد من التفاصيل والترتيبات اللوجستية.