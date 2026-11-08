الشرطة البولندية تؤكد مقتل عائلة مطلق النار في كراكوف

أفاد المتحدث باسم الشرطة البولندية، أندريه فيوليك، اليوم الأحد، بأن الأشخاص الثلاثة الذين تم العثور عليهم بعد أن فارقوا الحياة في منزل المسلح الذي أطلق النار بالساحة الرئيسية لمدينة كراكوف، أمس السبت، هم والداه وشقيقته، وذلك بحسب ما نقلته إذاعة "آر إم إف - إف إم" البولندية.

و تم العثور على الجثث خلال عملية أمنية قامت بها الشرطة مساء أمس السبت، في منزل المسلح (24 عاما) ببلدة أوستروفيتش شفينتوكرشيسكي، التي تقع على بعد نحو ساعتين بالسيارة شمال شرق كراكوف. وكان رئيس الوزراء دونالد توسك قد ذكر أنهم من المرجح أن يكونوا من أفراد عائلة المسلح المباشرين.

وكان الرجل قد قاد سيارته إلى ساحة السوق المزدحمة في كراكوف، أمس السبت، وأطلق النار على المارة بصورة عشوائية، حيث قُتل ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة أو الحرجة، وذلك وفقا للأرقام الرسمية.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، إلا أن وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي قال أمس إن النتائج الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان يحمل "آراء متطرفة للغاية".

ومن جانبه، أعلن رئيس البلاد كارول نافروتسكي، الحداد الوطني لمدة يومين، اليوم الأحد وغدا الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) عن متحدث باسم الشرطة القول، إن أحد الضحايا هو مواطن بريطاني، مضيفة أن هناك بين المصابين الستة عشر خمسة أشخاص من ألمانيا وبريطانيا والبرتغال وروسيا والنمسا.

كما كان من بين المصابين اثنان من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى الجاني.

جدير بالذكر أن كراكوف تعد وجهة سياحية شهيرة، حيث تعتبر ساحة السوق ومبانيها التي تعود لعصر النهضة من أبرز المعالم التي تشتهر بها المدينة.