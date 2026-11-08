اكتشاف نوع جديد من الضفادع في مقاطعة هاينان جنوبي الصين

تم اكتشاف نوع جديد من البرمائيات في مقاطعة هاينان الجزرية بجنوب الصين، وهو اكتشاف يؤكد تحسن حالة النظام الإيكولوجي للغابات المطيرة المحلية.

وأطلق على هذا النوع الذي عثر عليه باحثون من كلية علوم الحياة بجامعة هاينان للمعلمين وجامعات أخرى داخل "حديقة هاينان الوطنية للغابات الاستوائية المطيرة"، اسم "ضفدع هاينان ذو الأصابع المخددة" (رنا هاينان)، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونشرت نتائج البحث في مجلة "زوكيس" الدولية المتخصصة في تصنيف الحيوانات.

وفي الفترة من 2024 إلى 2026، أجرى فريق البحث مسوحات ميدانية للبرمائيات في الحديقة الوطنية، وحدد ضفادع ذات سمات مميزة تميزها عن الأنواع المعروفة.

وأكدت عمليات التحقق المتبادل من خلال إجراء المزيد من الاختبارات والتحليلات المقارنة، والتحليل الجزيئي للسلالة، والأدلة المورفولوجية، أن هذه الضفادع تمثل نوعا جديدا.

وحتى الآن، من المعروف أن ضفدع هاينان ذا الأصابع المخددة يسكن عدة مناطق محمية داخل حديقة هاينان الوطنية للغابات الاستوائية المطيرة.

وقال عميد كلية علوم الحياة بجامعة هاينان للمعلمين، وانج جي تشاو، إن هذا الاكتشاف يمثل نتيجة رئيسية لمسوحات التنوع البيولوجي التي أجريت في جميع أنحاء الحديقة الوطنية والمناطق المحيطة بها.

وأضاف وانج أن الاكتشاف "يمثل أقوى دليل على التحسن المطرد للحالة الإيكولوجية للحديقة".

وتأسست هذه الحديقة الوطنية في عام 2021، وتضم واحدة من أكثر مناطق الغابات الاستوائية المطيرة كثافة وأفضلها حفظا في الصين، وتعد معقلا أساسيا للحفاظ على التنوع البيولوجي في جزيرة هاينان.

وقالت إدارة الحديقة إنه تم اكتشاف أكثر من 90 نوعا جديدا من الحيوانات والنباتات خلال السنوات الخمس الماضية، كما تمت حماية أكثر من 95 % من الغابات الأولية في هاينان وأكثر من 55 % من غاباتها الطبيعية بشكل فعال.