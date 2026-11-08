زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 3 آلاف طائرة مسيرة و115 صاروخا على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي هجمات على أوكرانيا باستخدام 115 صاروخا من طرز مختلفة، ونحو 1900 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من ثلاثة آلاف طائرة مسيرة هجومية.

وقال زيلينسكي إنه " إذا لم تتمكن أوكرانيا من الحصول على صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية من شركائها، فينبغي على الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة عقوبات قوية (الحزمة الثانية والعشرون)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي "خلال الأسبوع الماضي وحده، أطلقت روسيا ما مجموعه 115 صاروخا من طرز مختلفة، ونحو 1900 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من ثلاثة آلاف طائرة مسيرة هجومية على مدننا ومجتمعاتنا. وهذه هجمات مركبة تستخدم فيها أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية، كما أن نسبة كبيرة من هذه الصواريخ صنعت خلال العام الجاري".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تزود شركاءها باستمرار بمعلومات حول الشركات الروسية المشاركة في تصنيع الصواريخ الباليستية الروسية.

وقال زيلينسكي "إذا لم يمتلك العالم قدرات كافية مضادة للصواريخ الباليستية لحماية الأجواء الأوكرانية، فيجب إيقاف هذه الصواريخ وهي لا تزال على خطوط الإنتاج. ونعول على اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات قوية جديدة، هي الحزمة الثانية والعشرون".