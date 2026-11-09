كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء شخصين على آخر بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته، أثناء سيره برفقة ابنته بأحد الشوارع في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد المجني عليه، وتبين أنه موظف مقيم بالجيزة، ومصاب بجرح قطعي في الرأس.

وأضافت الوزارة أنه بسؤال المجني عليه، قرر أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، توجه برفقة ابنته البالغة من العمر 17 عامًا إلى منزل طليقته، وتركها بصحبتها لإنهاء خلافات زوجية بينهما، وعقب عودته لاصطحابها، فوجئ بشقيقي طليقته يعتديان عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، وكان بحوزة أحدهما كلب، ما أسفر عن إصابته، بسبب الخلافات ذاتها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عامل وطالب، مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبإرشادهما تم ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء والكلب، وتبين أنه غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية.