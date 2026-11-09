الكنيسة الكاثوليكية تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا حادث قطاري العياط بمحافظة الجيزة.

وتتقدم الكنيسة الكاثوليكية، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، سائلة الله القدير أن يمنحهم الصبر والرجاء، كما تتمنى الكنيسة الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وشهدت قرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين قطارين، أحدهما على خط الجيزة-الفيوم، والآخر على خط القاهرة- أسوان، أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين.

فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 125 مصابًا، كما أسفر الحادث عن 7 وفيات، من بينهم حالتان بمستشفى الواسطى، وحالة بمستشفى أطفيح، وجثمان في موقع الحادث.