تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، جهودها لرفع حطام حادثي قطاري العياط، الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص من بينهم قائد القطار، وإصابة 125 شخصا.

واستعانت الجهات المختصة بعدد من المعدات الثقيلة والأوناش، لإزالة حطام عربات القطار التي خرجت عن القضبان وانقلبت بالأراضي الزراعية من شدة التصادم.

كما استعانت قوات الحماية المدنية بـ"كلاب بوليسية" للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تزامنا مع رفع حطام الحادث، ورصدت عدسة "الشروق" عددت كبيرا من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث، بجانب سيارات الإطفاء التي تمركزت بالقرب من حطام القطارين تحسبا لحالات الطوارئ.

وقال أحمد محمود شاهد عيان، حال سيره بدراجته النارية في طريقه للعمل بإحدى القرى القريبة لمكان الحادث، تفاجئ باصطدام قطار بالجزء الخلفي لقطار آخر حال توقفه.

وتابع في حديثه مع لـ"الشروق" أنه فور ذلك ترك دراجته النارية بجانب الطريق وهرول ناحية التصادم لإنقاذ المصابين ليرا مشهد مأسوي وهو تتطاير الأشخاص وتناثر أغراضهم- حسب وصفه- مرددا: "الناس اتفرقت في كل حتة أسفل عجلات القطار وعلى شريط السكك الحديد وآخرين على الأراضي الزراعية والصرخات عمت المكان".

وأضاف أنه في دقائق معدودة تجمع أهالي القرى المجاورة وبعضهم كان بحوزتهم مقصات حديدية ومعدات لقص حديد أرضية عربة القطارات لإنقاذ المصابين لكن دون جدوى، حتى وصلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية التي بدأت انتشال الضحايا ونقلها بسيارات الإسعاف إلى مستشفتي الواسطى والعياط لتلقي العلاج.

وأوضح أنه من بين الضحايا شخص وابنته، التي تم انتشال جثمانهم ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، في مشهد انزرفت دموع كل الحاضرين- حسب وصفه.

وبدأت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في الحادث، وبينت المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة تصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي.

وتابعت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن القضبان، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع الحادث والوقوف على ملابساته، إلى جانب حصر أعداد المصابين والضحايا، والعمل على إعادة حركة القطارات إلى معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من 80 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصابين.

كما جرى توجيه قوات الحماية المدنية والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل.