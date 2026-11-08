متحدث الصحة: 12 حالة غير مستقرة بينها 4 بالعناية المركزة بحادث قطار العياط

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحصيلة شبه النهائية لحادث تصادم قطاري العياط بلغت 125 مصابًا و7 حالات وفاة، لافتًا إلى خروج 71 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن هناك أعدادًا أخرى من المصابين مرشحة للخروج خلال الساعات القليلة المقبلة، مع استقرار حالتهم الصحية، وهناك 12 حالة لا تزال غير مستقرة، من بينها 5 حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية، و4 حالات موجودة بالعنايات المركزة.

وتابع أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر انتشارًا بين المصابين، إلى جانب كسور في الأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية في الرأس والوجه، وكدمات في الصدر والضلوع، مشيرًا إلى وجود أطفال بين المصابين، وأن أغلب إصاباتهم غير حرجة.

واستكمل أن هناك متابعة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، للوضع الصحي للمصابين، وتكليف الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، بزيارة جميع المصابين في المستشفيات للاطمئنان على حالتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى جامعة بني سويف ومستشفى بني سويف التخصصي، فيما يتلقى باقي المصابين العلاج بمستشفيات أطفيح والعياط وبني سويف، ولا تزال حالات الوفاة محل فحص من جانب النيابة.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة لموقع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي.

وتابعت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة خروج بعض العربات عن القضبان، ما أسفر عن انقلاب عربات القطار ووقوع التصادم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ52 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رُفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصابين.

وجرى توجيه قوات الحماية المدنية والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل، بالتزامن مع استمرار أعمال حصر المصابين.