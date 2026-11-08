متحدث الصحة الفلسطينية بغزة: غرق أكثر من 100 ألف خيمة بمياه الأمطار

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن القطاع يواجه أوضاعًا إنسانية مأساوية مع دخول الشتاء، في ظل غرق أكثر من 100 ألف خيمة بفعل هطول الأمطار والرياح المصاحبة للمنخفض الجوي.

وأضاف "الدقران" عبر مداخلة هاتفية على قناة TEN، اليوم الأحد، أن مئات الآلاف من النازحين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، يعيشون في الشوارع وعلى الأرض دون مأوى أو أغطية، بعدما تضررت الخيام المهترئة التي لم تعد قادرة على حمايتهم من الأمطار والبرد، واختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي وانتشرت بين خيام النازحين.

وتابع أن المواطنين يعيشون حاليًا في مساحة لا تتجاوز 30% من قطاع غزة، وهي منطقة شديدة الازدحام، ما يثير المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية ومقومات الحياة، واستمرار معاناة القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والضغط الكبير على المستشفيات.

ولفت إلى تردد أعداد كبيرة من النازحين على المستشفيات نتيجة الأمراض التي انتشرت في القطاع، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية تزداد صعوبة مع تضرر الخيام وامتلاء ملابس المواطنين وفرشهم بمياه الأمطار.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، وفي مقدمتها الخيام والكرفانات والملابس الشتوية والفرش، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والمولدات الكهربائية، وإعادة تشييد المباني لتوفير مأوى آمن للنازحين.