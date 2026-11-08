الجيش الإيراني: اشتعال ناقلة نفط اصطدمت بلغم في مضيق هرمز

أعلنت قيادة القوات البحرية بالجيش الإيراني، اندلاع حريق في ناقلة نفط، إثر اصطدامها بلغم بحري في شرق مضيق هرمز، أثناء إبحارها في منطقة غير مسموح بها، بعد إغلاق أنظمة الملاحة الخاصة بها.

وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الإيراني، أن الحادث وقع قبل ظهر اليوم، عندما اصطدمت ناقلة نفط بلغم بحري في شرق مضيق هرمز، بعد إغلاقها أنظمة التعريف الخاصة بها وإبحارها في منطقة محظورة.

وأوضح البيان، أن الاصطدام أدى إلى اندلاع حريق في الناقلة، فيما تتواصل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان بين الولايات المتحدة وإيران، لإحياء المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.