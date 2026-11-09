متحدث اللجنة المصرية بغزة: المنخفض الجوي تسبب في غرق 70 ألف خيمة ونناشد العالم إدخال الكرفانات

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن القطاع سجل 6 وفيات حتى الآن جراء تداعيات المنخفض الجوي، مشيرًا إلى انهيار كتل رملية على خيمة مهترئة تؤوي عائلة فلسطينية في منطقة دير البلح، وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 5 مواطنين، معظمهم من الأطفال، مناشدًا العالم بإدخال الكرفانات بدلًا من الخيام المتهالكة.

وأضاف "منصور" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأحد، أن فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية تواصل وجودها لليوم الثاني على التوالي في دير البلح، وتحديدًا بشارع البركة، للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة الطوارئ والاستجابة السريعة في المحافظات الخمس في القطاع، على مدار الساعة، لتلبية مناشدات العائلات الفلسطينية وتقديم التدخلات العاجلة.

وتابع أن أول منخفض جوي ضرب القطاع تسبب في غرق نحو 70 ألف خيمة، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من متر، محذرًا من اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وما ينتج عن ذلك من تلف المواد التموينية وانتشار التلوث والأمراض، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل مخيمات النزوح.

وناشد العالم بالتحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مطالبًا بتوفير الفرش والبطاطين وملابس الأطفال والمستلزمات الطبية والسلال الغذائية، إلى جانب مستلزمات التدفئة والشوادر والمياه، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات.

واستكمل أن مصر تواصل تقديم الدعم الإغاثي للقطاع من خلال المعدات وفرق الطوارئ المصرية، قائلًا إن الأوضاع في غزة كانت ستصبح أفضل بكثير لو قدم العالم المساعدات بالقدر الذي تقدمه مصر.



