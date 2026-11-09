قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن يوم الأحد، هو آخر موعد للتسجيل لحجز الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أن هذه الطرح تجريبي، ومخصص للشباب حديثي الزواج حتى 35 عامًا.

وتابعت أن هذا الطرح يوفر وحدات سكنية بإيجار شهري مدّعم يبدأ من 1500 جنيهًا، مشيرة إلى أن القيمة السوقية لإيجارها تتجاوز الـ3 آلاف جنيه.

وذكرت أن عدد المتقدمين تجاوز 17 ألفًا، دفع أغلبهم مبلغ التأمين، متابعة أن الصندوق منح مهلة لاستكمال سداد التأمينات حتى الأربعاء القادم.



وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم هو الموعد الأخير للتسجيل عبر منصة مصر الرقمية لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، بنظام الإيجار.

ويستمر سداد مبلغ التأمين حتى الأربعاء 11 نوفمبر 2026، من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات والمدن المطروحة بها الوحدات السكنية.

وسبق أن أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم لحجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار، لمدة أسبوع، لتنتهي اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 بدلًا من 28 أكتوبر الماضي، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقالت الوزيرة إن الإعلان يتضمن طرح 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار التوسع في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مد فترة التقديم جاء استجابة لطلبات المواطنين ومنحهم فرصة إضافية لاستكمال إجراءات الحجز وسداد مبلغ التأمين بمكاتب البريد المميكنة.

ويتضمن الطرح بالمحافظات 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، تضم ثلاث غرف وصالة، و80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، تضم غرفتين وصالة.

وتتوزع وحدات مساحة 90 مترًا على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومرسى مطروح، فيما تقتصر الوحدات الأصغر مساحة على محافظة المنيا.

أما المدن الجديدة، فيشمل الطرح 3256 وحدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتتوافر وحدات مساحة 90 مترًا في مدن أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادات والنوبارية الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا.

كما تُطرح وحدات مساحة 75 مترًا في مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

ويشمل الإعلان أيضًا 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

وفيما يتعلق بالدعم، يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي سداد دعم الإيجار للمستفيدين بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة، على مدار مدة الإيجار.

وحددت شروط الإعلان الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم من جميع المصادر بـ16 ألف جنيه للأسرة، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ انتهاء الإعلان.