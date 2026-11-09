محمود مسلم يطالب بحضور وزير النقل أمام البرلمان: حادث قطار العياط لا يمكن اعتباره بسيطا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن حادث تصادم قطارين في العياط، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، يطرح تساؤلات فنية وسياسية عديدة، مؤكدًا الاحتياج لاستخدام الأدوات الرقابية البرلمانية، وعلى رأسها الاستجواب، لمحاسبة المسئولين وكشف ملابسات الحادث.

وأضاف "مسلم" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن هناك تساؤلات فنية يجب الإجابة عنها، أبرزها أسباب توقف القطار الأول، ولماذا لم تصل إشارة تحذيرية إلى القطار الثاني، أو ما إذا كانت الإشارة قد وصلت بالفعل، مشددًا على أن الحادث لا يمكن اعتباره أمرًا بسيطًا.

وطالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بالحضور إلى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب للإجابة عن هذه التساؤلات والتفاعل مع الرأي العام، مضيفًا أن الحادث يثير تساؤلات أخرى بشأن حجم الأموال التي حصلت عليها هيئة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، وما تحقق من تطوير وتدريب، وما إذا كانت العياط أصبحت منطقة متكررة للحوادث.

وتابع أن مجلس النواب لم يناقش أي استجواب منذ يناير 2020، رغم أن الاستجواب يعد أقوى الأدوات الرقابية البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذه الأداة تتيح مساءلة المسئول والتصويت على سحب الثقة منه أو استمرار بقائه في منصبه.

وأكد ضرورة تفعيل الاستجوابات البرلمانية، باعتبارها وسيلة لكشف الحقائق أمام الرأي العام، ومساعدة الحكومة على تصحيح أدائها ومحاسبة المسئولين عن أوجه القصور.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة لموقع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي.

وتابعت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة خروج بعض العربات عن القضبان، ما أسفر عن انقلاب عربات القطار ووقوع التصادم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ52 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رُفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصابين.

وتوجهت قوات الحماية المدنية والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل، بالتزامن مع استمرار أعمال حصر المصابين.