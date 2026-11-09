ذكر وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، غرق أكثر من 70 ألف خيمة في قطاع غزة نتيجة لهطول الأمطار والعواصف المصاحبة لها، والتي استمرت لمدة لا تزيد عن الساعتين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن عدد المقيمين في الخيمة الواحدة يتراوح بين 5 إلى 10 أفراد، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 50% من سكان القطاع فقدوا مكان إقامتهم دون توافر بديل آخر.

وتابع: «للأسف الشديد، في أول هطول للأمطار ولمدة لم تزد عن الساعتين غرقت أماكن كبيرة في مختلف مدن قطاع غزة، وأدت العواصف المصاحبة للأمطار إلى غرق أكثر من 70 ألف خيمة تؤوي النازحين.. وأن أكثر من 50 إلى 60% من القطاع غرق المكان الذي كانوا يلوذون به وللأسف الشديد لا يوجد أماكن أخرى لكي يذهبوا إليها»

وأضاف أن هذه الأوضاع تفاقم المأساة الصحية في القطاع، خاصة بعد أربع سنوات من الحرب دون توافر الغذاء أو الدواء، محذرًا من أن إي إنفلونزا قد تكون كارثية على صحة المواطن الفلسطيني وخاصة كبار السن، والحوامل، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة نتيجة لنقص المناعة وسوء التغذية.

ولفت إلى عودة انتشار عدد من الفيروسات في قطاع غزة نتيجة لتدمر البنية التحتية، ومنها فيروس شلل الأطفال الذي سبق وأن قضت عليه منذ 40 عامًا.

وأشار إلى أن قطاع غزة يُعاني حاليًا من «كارثة كبرى بكل المقاييس»، وأنه تعرض لعملية تدمير ممنهجة خلال أربع سنوت منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، شملت البنية التحتية والخدمات الصحية.

وذكر أن الحصار المفروض على القطاع ومنع وصول المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية للعام الرابع على التوالي، انعكس بشدة على حرمان أهالي غزة من أبسط الحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى حقهم في الدواء والصحة.



وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة غرق نحو 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، خلال 12 ساعة فقط من بدء أول منخفض جوي، وسط خسائر مادية وإصابات في مختلف أنحاء القطاع.

وأوضح المكتب أن التقديرات الأولية للخسائر المباشرة الناجمة عن المنخفض تبلغ نحو 3 ملايين دولار، مشيرًا إلى انهيار عشرات الجدران، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، بينها إصابات خطيرة.