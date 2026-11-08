بابا الفاتيكان يصل إلى الأرجنتين في جولة بأمريكا اللاتينية

وصل البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى الأرجنتين، المحطة التالية في جولته بأمريكا اللاتينية، وهي موطن سلفه البابا الراحل فرنسيس، الذي لم يعد إليها مطلقا خلال فترة توليه منصب البابوية.

وتوجه ليو إلى مدينة فلوريدا، الواقعة شمال مونتيفيديو، لإحياء أحد الأعياد الكاثوليكية المهمة، قبل التوجه إلى الأرجنتين في المحطة الثانية من جولته بأمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تكون هذه المحطة الأكثر حساسية من الناحية السياسية، في ظل الانتقادات الحادة التي توجهها الكنيسة الكاثوليكية لبرنامج التقشف الذي يتبناه الرئيس الأرجنتيني ذي التوجه التحرري خافيير ميلي.

وعبر ليو، في رحلة جوية قصيرة النهر قادما من أوروجواي، وهبط في العاصمة بوينس آيرس، حيث كان في استقباله حرس شرف عسكري والرئيس ميلي.

واحتشدت جماهير تلوح بأعلام الفاتيكان الصفراء والبيضاء، وترتدي قمصانا تحمل صورة ليو، عند سياج المطار لمتابعة وصوله.