ميرتس يعتزم اقتراح اسم رئيسة برلمان بافاريا للترشح لرئاسة ألمانيا

أعلن المستشار الألماني ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، رسميًا أنه سيقترح غدا الاثنين، على الهيئات القيادية العليا للحزب اسم رئيسة برلمان ولاية بافاريا، إيلزه آيجنر، كمرشحة لانتخابات الرئاسة الاتحادية المقررة في 30 يناير المقبل.

وجاء إعلان ميرتس خلال مأدبة عشاء جمعته بقيادة الحزب المسيحي في برلين، وفقًا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر داخل الحزب.

يذكر أن آيجنر، 61 عاما تنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يُشَكِّل مع شقيقه الأكبر حزب ميرتس، المسيحي، ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي حال انتخابها، لن تكون آيجنر أول امرأة تتولى المنصب السياسي الأرفع في ألمانيا وحسب بل ستكون أول سياسية من الحزب المسيحي البافاري تتولى هذا المنصب.