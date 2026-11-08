لاعب برايتون: لسنا في سباق التتويج بالدوري الإنجليزي

رفض الألماني باسكال جروس، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، الإنجراف وراء حماس الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز 2-0 على ضيفه برينتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويحتل برايتون المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي الثالث، و5 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

وقال باسكال جروس في تصريحات عقب المباراة نقلتها وكالة «رويترز»: «نحن لسنا في سباق ​الفوز باللقب، لكن بدأنا الموسم بشكل جيد حقًا، إنها بداية الموسم».

وأضاف: «إذا نظرت للدوري الإنجليزي الممتاز وإلى الفوارق البسيطة ​والنتائج، فإننا لم ننجرف للحماس الزائد بعد».

وتابع: «نعاني معاناة كبيرة في كل مباراة، في بعض الأحيان يكون الأمر متعلقا بالزخم، لكننا سعداء حقا بدخول فترة التوقف بهذه الطريقة».

ولم يسجل أي فريق أكثر من 26 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم حتى الآن سوى برايتون ‌لكن ⁠أرسنال استقبل أهدافا أقل منه.