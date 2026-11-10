الجيش اليمني: 874 عملية ضد الحوثيين أسفرت عن مقتل وإصابة 190 منهم

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، تنفيذ 874 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 190 من قياداتهم وعناصرهم، وتدمير وإعطاب 130 آلية ووسيلة عسكرية.

وقال الجيش في بيان: "واصلت قواتنا المسلحة، خلال الساعات الماضية، تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية فجر اليمن، ووجّهت ضربات جوية ونارية ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية".

وأضاف: "نفذ الطيران الحربي 29 غارة جوية، فيما نفذ الطيران المسيّر 39 عملية استهداف. كما نفذت وحدات الراجمات 62 عملية استهداف، بالإضافة إلى 744 عملية استهداف بواسطة مدفعية الميدان".

وأكد أن "البلاغات الميدانية الأولية تشير إلى سقوط نحو 190 من قيادات وعناصر المليشيا بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب نحو 130 من آلياتها ووسائلها القتالية، وتضرر مواقع وتحصينات تابعة لها".

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الحوثيين بشأن بيان الجيش اليمني.

ومنذ 5 أكتوبر 2026، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وتأتي العملية في إطار تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، وهو الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.