عباس يدعو إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصف الوطني

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني، مؤكدًا أن الوحدة الفلسطينية "أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل".

جاء ذلك في كلمة لعباس "بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، التي تصادف غدا الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال عباس، إن منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، تمثل الإطار الوطني الجامع والمرجعية السياسية والنضالية للفلسطينيين في الوطن والشتات.

ودعا إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا، وإنهاء الانقسام، وتوحيد الصف وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، بما يحفظ وحدة النظام السياسي الفلسطيني ويصون القرار الوطني المستقل".

وأكد عباس، أن "الوفاء لإرث عرفات يكون بالتمسك بالثوابت الوطنية ومواصلة العمل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والاستقلال، والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات الوطنية".

وشدد على "مواصلة المسيرة حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتطرق عباس، إلى الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقال إن "الحرب والدمار ومحاولات التهجير والاستيطان والاستيلاء على الأراضي والضم والتهويد لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بأرضهم وحقوقهم الوطنية".

ودعا إلى "تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف العدوان، وتوفير الحماية للفلسطينيين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومنع مخططات التهجير".

وتشهد الساحة الفلسطينية انقسامًا سياسيًا وجغرافيًا منذ عام 2007 بين حركتي "فتح" و"حماس"، فيما عُقدت خلال السنوات الماضية لقاءات عديدة لإنهائه واستعادة الوحدة الوطنية، دون التوصل إلى خطوات عملية.

وفي 11 نوفمبر من كل عام، يحيي الفلسطينيون ذكرى وفاة عرفات عام 2004، إثر تدهور سريع في حالته الصحية، بعد أن حاصره الجيش الإسرائيلي لأشهر في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باغتيال عرفات عن طريق تسميمه، فيما شكلت القيادة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية لكشف ملابسات وفاته.

ورغم تأكيد رئيس اللجنة توفيق الطيراوي، في تصريحات سابقة، وجود بيانات وقرائن تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن اغتيال عرفات، لم تعلن اللجنة نتائج نهائية تحسم ملابسات الوفاة.

وفي 25 نوفمبر 2012، فُتح ضريح عرفات في رام الله، وأُخذت عينات من رفاته لفحص أسباب وفاته، بمشاركة خبراء روس وفرنسيين وسويسريين.

وجاء ذلك بعد تحقيق بثته قناة "الجزيرة" القطرية عام 2012، تناول احتمال تعرض عرفات للتسميم بمادة مشعة.

وأظهرت التحقيقات والفحوص اللاحقة تباينًا في تقييم الأدلة المتعلقة بفرضية التسميم، دون التوصل إلى نتيجة علمية حاسمة ومتفق عليها بشأن سبب الوفاة.