 وزراء الصحة العرب يمنحون الدكتور حسام أبو صفية جائزة استثنائية باسم طب الصمود - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 5:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟

النتـائـج تصويت

وزراء الصحة العرب يمنحون الدكتور حسام أبو صفية جائزة استثنائية باسم طب الصمود

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 5:29 م

كرّم وزراء الصحة العرب الدكتور حسام أبو صفية، بمنحه جائزة استثنائية باسم «طب الصمود»، تقديرًا لصموده ودوره الإنساني، حيث لم يكتفِ بدور الطبيب، بل أصبح رمزًا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية في أصعب الظروف بقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، إن منح الدكتور الأسير حسام أبو صفية الجائزة يأتي تقديرًا لدوره الإنساني في استمرار تقديم الخدمات الصحية، وتمسكه برسالته الإنسانية في ظل الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن أبو صفية يُعد رمزًا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية.

وأوضح أن المجلس الوزاري استحدث جائزة باسم «طب الصمود»، تُمنح سنويًا ضمن الجوائز المقدمة للأطباء العرب المتميزين في دولهم، ممن يقدمون نماذج استثنائية في مواجهة الأزمات الإنسانية والصحية والطوارئ والكوارث.

من جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني ماجد أبو رمضان عن تقديره لوزراء الصحة العرب لهذا التكريم، قائلًا: «نأمل أن يكون الدكتور أبو صفية بيننا قريبًا».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك