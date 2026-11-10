وزراء الصحة العرب يمنحون الدكتور حسام أبو صفية جائزة استثنائية باسم طب الصمود

كرّم وزراء الصحة العرب الدكتور حسام أبو صفية، بمنحه جائزة استثنائية باسم «طب الصمود»، تقديرًا لصموده ودوره الإنساني، حيث لم يكتفِ بدور الطبيب، بل أصبح رمزًا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية في أصعب الظروف بقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، إن منح الدكتور الأسير حسام أبو صفية الجائزة يأتي تقديرًا لدوره الإنساني في استمرار تقديم الخدمات الصحية، وتمسكه برسالته الإنسانية في ظل الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن أبو صفية يُعد رمزًا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية.

وأوضح أن المجلس الوزاري استحدث جائزة باسم «طب الصمود»، تُمنح سنويًا ضمن الجوائز المقدمة للأطباء العرب المتميزين في دولهم، ممن يقدمون نماذج استثنائية في مواجهة الأزمات الإنسانية والصحية والطوارئ والكوارث.

من جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني ماجد أبو رمضان عن تقديره لوزراء الصحة العرب لهذا التكريم، قائلًا: «نأمل أن يكون الدكتور أبو صفية بيننا قريبًا».