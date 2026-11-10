هرتسوج يدعو إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وتجنب انتخابات جديدة

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مع افتتاح أعمال الكنيست، الأحزاب والنواب إلى تقديم تنازلات وتكثيف الجهود لتجاوز الخلافات السياسية، وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، مؤكدًا ضرورة استغلال الولاية البرلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وبحسب موقع «I24 NEWS»، شدد هرتسوج، في كلمة خلال مراسم افتتاح أعمال الكنيست، مساء الثلاثاء، على أهمية استثمار الفترة البرلمانية الحالية في التعامل مع الملفات المطروحة.

وأشار إلى أن نحو 80% من الناخبين الإسرائيليين منحوا أصواتهم للنواب المنتخبين، داعيًا إياهم إلى تحمل مسئولياتهم، والعمل على تجنب تكرار الانتخابات.

وفي سياق متصل، تسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليهودية والعربية، إلى انتزاع رئاسة الكنيست من حزب «الليكود»، من خلال استبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا، قبل حسم المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الكنيست في إدارة الجلسات البرلمانية وتحديد جدول الأعمال، فضلًا عن دوره في تشكيل اللجان الرئيسية المعنية بمناقشة التشريعات وممارسة الرقابة على الحكومة.

وبحسب نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، حصلت الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 67 مقعدًا من أصل 120، مقابل 53 مقعدًا للمعسكر الداعم له.

وتتيح هذه النتائج للمعارضة التحرك لانتخاب رئيس جديد للكنيست وتشكيل لجانه، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين مكوناتها قائمة بشأن ترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة.